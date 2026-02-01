Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1

Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1Jetzt kostenlos streamen

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 1: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1

23 Min.Ab 16

Gemeinsam mit seinen beiden Freundinnen Rena und Mion geht Keiichi zur Schule, wo bereits ein Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf sie wartet. Nach dem Unterricht nimmt Rena Keiichi mit auf eine Schatzsuche bei der örtlichen Mülldeponie. Als das Mädchen nach Hause kommt, muss es feststellen, dass sein Vater sich mit einer Frau trifft, die es nur auf sein Geld abgesehen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Higurashi: When They Cry - SOTSU
ProSieben FUN
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Alle 1 Staffeln und Folgen