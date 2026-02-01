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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Fluchenthüllung - Kapitel 5

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 11: Die Fluchenthüllung - Kapitel 5

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Rika holt Satoko ab und ahnt nicht, was ihre Freundin soeben getan hat. Den schrecklichen Mord an ihrem Onkel lässt Satoko schnell hinter sich. Sie feiert mit ihren Freunden das Watanagashi-Fest. Während Rikas Auftritt verlassen Keiichi und Satoko die Veranstaltung. Das Mädchen greift seinen Freund unvermittelt an und tötet ihn. Als Detective Oishi dazukommt, hat Satoko schon eine Ausrede parat.

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