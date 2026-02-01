Die Fluchenthüllung - Kapitel 5Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 11: Die Fluchenthüllung - Kapitel 5
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Rika holt Satoko ab und ahnt nicht, was ihre Freundin soeben getan hat. Den schrecklichen Mord an ihrem Onkel lässt Satoko schnell hinter sich. Sie feiert mit ihren Freunden das Watanagashi-Fest. Während Rikas Auftritt verlassen Keiichi und Satoko die Veranstaltung. Das Mädchen greift seinen Freund unvermittelt an und tötet ihn. Als Detective Oishi dazukommt, hat Satoko schon eine Ausrede parat.
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Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH