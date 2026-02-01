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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Göttererfreuung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 12: Die Göttererfreuung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

In der Welt der Fragmente ist Rika so verzweifelt, dass Hanyuu ihr aus Mitleid etwas gesteht: Es gibt ein mächtiges Artefakt, das Rückkehrer töten kann. Dadurch könnte das Mädchen die Zeitschleife beenden, in der es gefangen ist. Die beiden ahnen nicht, dass Satoko und Eua ihre Unterhaltung verfolgen.

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