Die Göttererfreuung - Kapitel 1Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 12: Die Göttererfreuung - Kapitel 1
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
In der Welt der Fragmente ist Rika so verzweifelt, dass Hanyuu ihr aus Mitleid etwas gesteht: Es gibt ein mächtiges Artefakt, das Rückkehrer töten kann. Dadurch könnte das Mädchen die Zeitschleife beenden, in der es gefangen ist. Die beiden ahnen nicht, dass Satoko und Eua ihre Unterhaltung verfolgen.
Alle Staffeln im Überblick
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH