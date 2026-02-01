Die Göttererfreuung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 13: Die Göttererfreuung - Kapitel 2
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Im Meer der Fragmente steht Hanyuu plötzlich Eua gegenüber. Beide beobachten, wie sich Rika und Satoko in ihrer Welt verhalten. Als Hanyuu sieht, welche Kräfte Satoko mittlerweile hat, ist sie schockiert. Sie will Eua aufhalten, doch so leicht macht die es ihrer Gegnerin nicht.
Alle Staffeln im Überblick
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH