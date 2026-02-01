Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Göttererfreuung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 13vom 01.02.2026
Joyn Plus
Die Göttererfreuung - Kapitel 2

Die Göttererfreuung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 13: Die Göttererfreuung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Im Meer der Fragmente steht Hanyuu plötzlich Eua gegenüber. Beide beobachten, wie sich Rika und Satoko in ihrer Welt verhalten. Als Hanyuu sieht, welche Kräfte Satoko mittlerweile hat, ist sie schockiert. Sie will Eua aufhalten, doch so leicht macht die es ihrer Gegnerin nicht.

Alle Staffeln im Überblick

Higurashi: When They Cry - SOTSU
ProSieben FUN
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Alle 1 Staffeln und Folgen