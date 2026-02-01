Die Göttererfreuung - Kapitel 4Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 15: Die Göttererfreuung - Kapitel 4
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Hanyuu versucht, Eua davon zu überzeugen, wieder an Wunder zu glauben. Rika erlangt im Kampf gegen Satoko derweil die Oberhand. Sie könnte ihre Freundin mit dem mächtigen Schwert ein für alle Mal töten, doch sie zögert.
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Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH