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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Göttererfreuung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 15vom 01.02.2026
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Die Göttererfreuung - Kapitel 4

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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 15: Die Göttererfreuung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Hanyuu versucht, Eua davon zu überzeugen, wieder an Wunder zu glauben. Rika erlangt im Kampf gegen Satoko derweil die Oberhand. Sie könnte ihre Freundin mit dem mächtigen Schwert ein für alle Mal töten, doch sie zögert.

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