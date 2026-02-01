Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.02.2026
Joyn Plus
Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2

Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 2: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Rena verhält sich merkwürdig - was ihrer Mitschülerin Satoko nicht entgeht. Als Rena die neue Freundin ihres Vaters trifft, gibt sie sich freundlich. Sie nimmt die Frau mit zu der örtlichen Mülldeponie und gibt vor, dort nach Schätzen suchen zu wollen. Dann aber greift Rena ihr Opfer unvermittelt an und lässt es nicht lebend entkommen.

Alle Staffeln im Überblick

Higurashi: When They Cry - SOTSU
ProSieben FUN
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Alle 1 Staffeln und Folgen