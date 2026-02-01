Die Dämonenenthüllung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 3: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 3
23 Min.Ab 16
Nachdem sie die Freundin ihres Vaters umgebracht hat, muss Rena die Leiche verschwinden lassen. Die Polizei ermittelt nämlich schon in dem Vermisstenfall. Als das Mädchen bemerkt, dass ein Polizist Keiichi befragt, wird es nervös. Rena sieht nur einen Weg, um ungestraft davonzukommen.
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH