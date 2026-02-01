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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Baumwollenthüllung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 4: Die Baumwollenthüllung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Nachdem sie ihrem Leben ein Ende gesetzt hat, trifft Rika in der Zwischenwelt erneut auf das mystische Wesen. Satoko folgt ihr. Mithilfe von Eua weiß sie nun, wie sie ihre Erinnerungen nach ihrem Tod behalten kann. Wenn die Zeitschleife wieder zurückgesetzt wird, erinnert sich Satoko an alles, während Rika das Puzzle noch nicht zusammensetzen kann.

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