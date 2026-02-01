Die Baumwollenthüllung - Kapitel 1Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 4: Die Baumwollenthüllung - Kapitel 1
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Nachdem sie ihrem Leben ein Ende gesetzt hat, trifft Rika in der Zwischenwelt erneut auf das mystische Wesen. Satoko folgt ihr. Mithilfe von Eua weiß sie nun, wie sie ihre Erinnerungen nach ihrem Tod behalten kann. Wenn die Zeitschleife wieder zurückgesetzt wird, erinnert sich Satoko an alles, während Rika das Puzzle noch nicht zusammensetzen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH