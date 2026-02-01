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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Baumwollenthüllung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 5: Die Baumwollenthüllung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Mion freut sich noch immer über die Puppe, die Keiichi ihr geschenkt hat. Sie mag ihren Mitschüler und ist eifersüchtig, weil er Zeit mit ihrer Schwester Shion verbringt. Mion gibt Shion die Schuld daran, dass Keiichi vom Fluch des Oyashiro heimgesucht wird. Davon ist sie fest überzeugt - und so tötet sie ihre Schwester aus Rache.

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