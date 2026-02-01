Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 6: Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3
23 Min.Ab 16
Mion entführt den Dorfvorsteher, weil sie überzeugt ist, dass er den Fluch des Oyashiro aufheben kann. Sie glaubt, dass ihr Freund Keiichi davon betroffen ist. Die Polizei ist dem Mädchen aber bereits auf der Spur. Sie beschatten das Anwesen der Familie und beobachten, wie Satoko Mions Haus betritt.
