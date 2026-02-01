Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3

Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 6: Die Baumwollenthüllung - Kapitel 3

23 Min.Ab 16

Mion entführt den Dorfvorsteher, weil sie überzeugt ist, dass er den Fluch des Oyashiro aufheben kann. Sie glaubt, dass ihr Freund Keiichi davon betroffen ist. Die Polizei ist dem Mädchen aber bereits auf der Spur. Sie beschatten das Anwesen der Familie und beobachten, wie Satoko Mions Haus betritt.

Alle Staffeln im Überblick

Higurashi: When They Cry - SOTSU
ProSieben FUN
Higurashi: When They Cry - SOTSU

Higurashi: When They Cry - SOTSU

Alle 1 Staffeln und Folgen