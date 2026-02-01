Die Fluchenthüllung - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 8: Die Fluchenthüllung - Kapitel 2
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Rika ist schockiert, als Satoko ihr eröffnet, dass sie zukünftig bei ihrem Onkel wohnen will. Das Mädchen ahnt nicht, dass der Mann nicht mehr der gewalttätige Alkoholiker ist - und Satoko befeuert die schrecklichen Gerüchte um ihren Onkel noch.
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Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH