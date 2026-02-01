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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Fluchenthüllung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 9: Die Fluchenthüllung - Kapitel 3

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Satoko spielt ihrem Onkel vor, dass sie von den Dorfbewohnern schikaniert und auch in der Schule geärgert wird. Ihren Klassenkameraden hingegen vermittelt sie den Eindruck, dass ihr Onkel sie misshandelt. Sie hofft, dadurch Rikas volle Aufmerksamkeit zu erhalten - und ihr Plan geht auf.

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