Die Fluchenthüllung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 9: Die Fluchenthüllung - Kapitel 3
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Satoko spielt ihrem Onkel vor, dass sie von den Dorfbewohnern schikaniert und auch in der Schule geärgert wird. Ihren Klassenkameraden hingegen vermittelt sie den Eindruck, dass ihr Onkel sie misshandelt. Sie hofft, dadurch Rikas volle Aufmerksamkeit zu erhalten - und ihr Plan geht auf.
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Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH