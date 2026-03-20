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HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Eine Kleinstadt hinter Gittern - Die Gefängnisanlage Wittlich

WELTFolge vom 20.03.2026
Eine Kleinstadt hinter Gittern - Die Gefängnisanlage Wittlich

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HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Folge vom 20.03.2026: Eine Kleinstadt hinter Gittern - Die Gefängnisanlage Wittlich

44 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

In der größten Haftanstalt Rheinland-Pfalzes in Wittlich sind 600 männliche Strafgefangene inhaftiert. Der Komplex aus JVA, Jugendstrafanstalt, Krankenhaus und Bildungszentrum misst die Größe von 25 Fußballfeldern. Mit seiner Vielzahl an Einrichtungen ist die Gefängnisanlage Wittlich einmalig in Deutschland. Wie sehen Alltag und Zukunftspläne der Inhaftierten aus, wie die Ausbildung der Justizvollzugsbeamten? Die Reportage gewährt Einblicke hinter „schwedische Gardinen“ in der deutschen Eifel.

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