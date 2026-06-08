HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 2: Tod in der Badewanne
53 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Nachdem Morgane bei einem Mordfall ihr Können unter Beweis gestellt hat, bietet ihr die Leitende Kommissarin Hazanist einen Job als Beraterin an. Sie wird Kriminalkommissar Adam Karadec zur Seite gestellt. Doch der regiert skeptisch - besonders als Morgane ihr Baby mit zum neuesten Tatort bringt. Das Opfer wurde in der Badewanne seines Hotelzimmers ertränkt. Die wahre Identität des Mannes zu klären, gestaltet sich zunächst schwierig, aber Morgane fällt etwas Entscheidendes auf.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen