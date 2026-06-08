HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 3: Blinde Kuh
52 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Juliette und Laura Grangeon werden entführt. Hauptverdächtiger ist der Vater der beiden Mädchen.Seit seiner Scheidung tobt ein erbitterter Sorgerechtsstreit zwischen ihm und seiner Ex-Frau Florence. Franck wollte mit seiner Familie vor der Trennung auf einen einsamen Bauernhof ein neues Leben beginnen. Morgane und Karadec durchsuchen den Hof und stoßen auf die Leiche des Mannes. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Mord und der Entführung?
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen