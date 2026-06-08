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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Schrecklicher Giftfrosch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 08.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 4: Schrecklicher Giftfrosch

45 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Eine Veterinärin für exotische Tiere wird tot in ihrer Praxis aufgefunden. Während der hinzugezogene Arzt zunächst von Herzversagen ausgeht, hat Morgane einen anderen Verdacht: Die Frau wurde mithilfe eines Froschtoxins getötet. Die Liste der möglichen Verdächtigen wächst schnell. War es ihr Jugendfreund oder ein Kunde, dessen seltene Spinne sie nicht retten konnte? Oder hatte jemand ganz anderes ein Motiv?

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