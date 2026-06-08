Schrecklicher GiftfroschJetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 4: Schrecklicher Giftfrosch
45 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Eine Veterinärin für exotische Tiere wird tot in ihrer Praxis aufgefunden. Während der hinzugezogene Arzt zunächst von Herzversagen ausgeht, hat Morgane einen anderen Verdacht: Die Frau wurde mithilfe eines Froschtoxins getötet. Die Liste der möglichen Verdächtigen wächst schnell. War es ihr Jugendfreund oder ein Kunde, dessen seltene Spinne sie nicht retten konnte? Oder hatte jemand ganz anderes ein Motiv?
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen