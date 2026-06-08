HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 7: Molotowcocktail
53 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Morgane hat sturmfrei und freut sich auf ein paar erholsame Tage, als sie einen Anruf von Karadec bekommt: Die Leiche eines Surflehrers wurde am Strand gefunden. Die Chance auf einen Ausflug zum Meer will sich die Polizeiberaterin nicht entgehen lassen. Der Fall scheint zwar schnell gelöst, doch Karadec und Morgane trauen dem raschen Ermittlungserfolg nicht und untersuchen den Fall weiterhin auf eigene Faust.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen