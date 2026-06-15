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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Die Kuh für ein neues Leben

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4vom 15.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 4: Die Kuh für ein neues Leben

51 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Der Sohn eines Milchbauern wird tot in den verbrannten Überresten einer Scheune gefunden. Alle Zeichen deuten auf Brandstiftung hin. Als das Team die Familie des Opfers befragt, finden sie heraus, dass dem Milchbauern eine preisgekrönte Kuh gestohlen wurde und das Verhältnis zwischen dem Ermordeten und seinen Eltern angespannt war. Gilles ist am Ende seiner Kräfte, da er die Alvaros nicht viel länger in seiner Wohnung erträgt - doch es gibt Licht am Ende des Tunnels.

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