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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Serendipity

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 8vom 29.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 8: Serendipity

56 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Roxannes Ermittlungen im Fall Romain bringen sie in Lebensgefahr. Morgane, die dachte, die Wahrheit über den Tod ihres Geliebten zu kennen, wird durch die neuen Erkenntnisse aus der Bahn geworfen. Obwohl es ihnen untersagt wird, weiter zu ermitteln, lassen sich Morgane und Karadec nicht davon abbringen, Gerechtigkeit für die Menschen, die sie lieben, zu fordern.

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