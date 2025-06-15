HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 1: Spiegelsymmetrie
50 Min.Ab 12
Vor einem Jahr kehrte Morgane der Polizei den Rücken und wechselte mit ihrem rebellischen Wesen von einem Gelegenheitsjob zum nächsten. Zuletzt arbeitete sie als Putzkraft bei Émilie Fontaine, eine erfolgreiche Frau, die das Gefühl nicht los wird, verfolgt zu werden, weshalb sie ihre Ängste im Alkohol ertränkt. Morgane schlägt ihr vor, der Sache nachzugehen, doch was als harmlose Gefälligkeit beginnt, endet in einem rätselhaften Fall mit tödlichem Ende.
