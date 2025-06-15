Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

18 Karat

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 2
Joyn Plus
18 Karat

18 KaratJetzt ohne Werbung streamen

HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 2: 18 Karat

55 Min.Ab 12

Morgane wird des Mordes an ihrer früheren Chefin Émilie Fontaine beschuldigt und landet trotz ihrer anhaltenden Unschuldsbeteuerungen im Gefängnis. Um seiner einstigen Kollegin zu helfen, stellt Kommissar Karadec Nachforschungen an. Gemeinsam rollen sie den Fall neu auf - bis eine unerwartete Wendung alles verändert.

Alle Staffeln im Überblick

HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
SAT.1 emotions
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Alle 1 Staffeln und Folgen