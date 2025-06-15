HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 2: 18 Karat
55 Min.Ab 12
Morgane wird des Mordes an ihrer früheren Chefin Émilie Fontaine beschuldigt und landet trotz ihrer anhaltenden Unschuldsbeteuerungen im Gefängnis. Um seiner einstigen Kollegin zu helfen, stellt Kommissar Karadec Nachforschungen an. Gemeinsam rollen sie den Fall neu auf - bis eine unerwartete Wendung alles verändert.
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen