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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Zeitverschiebung

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3vom 15.06.2025
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 3: Zeitverschiebung

60 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Morgane kehrt nach einer längeren Pause zur Polizeiarbeit zurück, obwohl das angespannte Verhältnis zu Karadec weiterhin belastend ist. Ablenkung bringt ein neuer Fall: Die aufstrebende Rapperin Naïma wurde ermordet. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Naïma an einem Song über sexuellen Missbrauch arbeitete - ein brisantes Thema, das ihr womöglich zum Verhängnis wurde.

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