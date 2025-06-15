HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 4: Benford'sches Gesetz
56 Min.Ab 16
Morgane und Timothée verbringen eine gemeinsame Nacht - doch statt Klarheit bringt das nur neue Verwirrung. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt aber nicht, denn das Team wird zu einem Tatort gerufen: Yvan Desfard wurde tot am Straßenrand entdeckt. Die Ermittlungen gestalten sich kompliziert, da das Opfer Teil einer abgeschiedenen Einsiedlergemeinschaft war. Während Morgane den komplexen Fall zu lösen versucht, kämpft sie innerlich mit der Frage, wie es mit Timothée weitergehen soll.
