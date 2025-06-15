Zum Inhalt springenBarrierefrei
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 5
Folge 5: Ente gut, alles gut

61 Min.Ab 12

Morgane und das Team ermitteln im Fall der getöteten Adèle Mercier, einer jungen Mutter, die mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet wurde. Im Laufe der Nachforschungen stellt sich heraus, dass das unscheinbare Opfer ein gefährliches Doppelleben führte, das ihr womöglich zum Verhängnis wurde. Während Morgane dem dunklen Geheimnis der Toten näherkommt, gerät ihre Beziehung zu Karadec zunehmend aus dem Gleichgewicht.

SAT.1 emotions
