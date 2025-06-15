HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 6: In klingenden Münzen
60 Min.Ab 12
Während Morgane und ihre Kinder noch rätseln, was sie mit dem geheimnisvollen Geldbündel hinter dem Geschirrspüler anfangen sollen, wird die 19-jährige Salomé Rousseau tot in einem Seziersaal entdeckt. Der Fall wird schnell ungewöhnlich, denn alle Hinweise deuten auf ein verstörendes Szenario hin: War Salomé ein Vampir? Für Morgane klingt das absurd - und sie macht sich auf die Suche nach einer rationalen Erklärung für diesen bizarren Fall.
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen