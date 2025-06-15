Zum Inhalt springenBarrierefrei
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

In klingenden Münzen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6
In klingenden Münzen

Folge 6: In klingenden Münzen

60 Min.Ab 12

Während Morgane und ihre Kinder noch rätseln, was sie mit dem geheimnisvollen Geldbündel hinter dem Geschirrspüler anfangen sollen, wird die 19-jährige Salomé Rousseau tot in einem Seziersaal entdeckt. Der Fall wird schnell ungewöhnlich, denn alle Hinweise deuten auf ein verstörendes Szenario hin: War Salomé ein Vampir? Für Morgane klingt das absurd - und sie macht sich auf die Suche nach einer rationalen Erklärung für diesen bizarren Fall.

SAT.1 emotions
