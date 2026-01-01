HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 7: Donner
55 Min.Ab 12
Serge wird mit einer Schussverletzung am Bein entdeckt und gesteht, einem berüchtigten Motorradclub viel Geld zu schulden. Während Morgane versucht, ihn zu stabilisieren, wird sie zu einem neuen Tatort gerufen: Nach einem Junggesellenabschied wird der Chauffeur des Bräutigams tot aufgefunden - und zwar in einem Hasenkostüm. Um den Fall aufzuklären und gleichzeitig Geld für Serges Schulden zu beschaffen, lässt sich Morgane als Wedding-Planerin einschleusen ...
Genre:Comedy, Krimi, Drama
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen