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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Bohrmaschinenblues

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8vom 15.06.2025
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 8: Bohrmaschinenblues

64 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Ein Ladenbesitzer wird nach einem brutalen Angriff mit einer Bohrmaschine tot aufgefunden. Am Tatort entdeckt Morgane Schmuck, den Serge bei einem früheren Diebstahl entwendet hatte. Wollte er damit seine Schulden begleichen? Während Morgane versucht, den Täter zu finden, steht sie vor der Herausforderung, ihre eigene indirekte Beteiligung am Geschehen geheim zu halten.

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