HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 8: Bohrmaschinenblues
64 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Ein Ladenbesitzer wird nach einem brutalen Angriff mit einer Bohrmaschine tot aufgefunden. Am Tatort entdeckt Morgane Schmuck, den Serge bei einem früheren Diebstahl entwendet hatte. Wollte er damit seine Schulden begleichen? Während Morgane versucht, den Täter zu finden, steht sie vor der Herausforderung, ihre eigene indirekte Beteiligung am Geschehen geheim zu halten.
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen