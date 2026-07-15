HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 3: Die Dame in grün
56 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 16
Während Morgane von ihren Kindern gedrängt wird, die potentiellen Väter ihres ungeborenen Säuglings zu kontaktieren, wird sie schon zu einem neuen Fall gerufen: Der 85-jährige Krimiautor Antoine Broussin wird tot in einem verschlossenen Raum seines Hauses aufgefunden. Als ausgerechnet Marie Besnard, eine Bekannte aus Morganes Zeit im Gefängnis, plötzlich zur Hauptverdächtigen wird, geraten die Ermittlungen ins Wanken.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen