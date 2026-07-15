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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Die Dame in grün

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 3vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 3: Die Dame in grün

56 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 16

Während Morgane von ihren Kindern gedrängt wird, die potentiellen Väter ihres ungeborenen Säuglings zu kontaktieren, wird sie schon zu einem neuen Fall gerufen: Der 85-jährige Krimiautor Antoine Broussin wird tot in einem verschlossenen Raum seines Hauses aufgefunden. Als ausgerechnet Marie Besnard, eine Bekannte aus Morganes Zeit im Gefängnis, plötzlich zur Hauptverdächtigen wird, geraten die Ermittlungen ins Wanken.

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