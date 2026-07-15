HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 4: Trojaner
59 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 16
Der Mord an dem Lieferanten Tristan Delvallée, der sich im Laufe der Ermittlungen als Hacker entpuppt, bringt Karadecs altes und neues Team unerwartet zusammen. Zwischen alten Spannungen und neuer Vertrautheit wächst in Karadec der Wunsch nach Rückkehr - und Morgane nutzt diesen entscheidenden Moment, um ihm von der potentiellen Vaterschaft zu erzählen.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen