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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Ein Siebenpunkt-Marienkäfer

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 6: Ein Siebenpunkt-Marienkäfer

60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die DIPJ nimmt den alten Vermisstenfall Emma Perrin wieder auf, die vor Jahren spurlos verschwunden ist. Ausgerechnet ein Siebenpunkt-Marienkäfer liefert einen ersten entscheidenden Hinweis und führt das Team in die Bretagne, wo Morgane überraschend in Karadecs familiäres Umfeld gerät. Plötzlich vermischen sich Ermittlungen und Familiengeschichte - und Karadec wird gezwungen, sich seiner Gefühle zu stellen.

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