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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

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SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 7vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 7: Mosaik

58 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Während Morgane hochschwanger ermittelt und jeder Schritt schwerer fällt, erschüttert der Mord an einer Influencerin während eines Livestreams die Öffentlichkeit. Doch der eigentliche Sturm bricht durch einen von Thea veranlassten Vaterschaftstest los. Plötzlich steht alles infrage: Ist nun David, Timothée oder Karadec der Vater von Morganes ungeborenem Kind?

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