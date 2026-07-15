HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 8: Ultraviolett
60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Morgane ist im Mutterschaftsurlaub besessen davon, einen längst bekannten Täter endlich zu entlarven. Mit ungewöhnlichen und riskanten Methoden mischt sie sich heimlich weiter in die Ermittlungen ein und bringt damit sich und ihr Kind in Gefahr. Während sie dem Mörder immer näherkommt, bleibt eine andere Frage bis zuletzt unklar: Wer ist denn nun der echte Vater ihres Babys?
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen