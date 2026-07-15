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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Ultraviolett

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 8vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 8: Ultraviolett

60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Morgane ist im Mutterschaftsurlaub besessen davon, einen längst bekannten Täter endlich zu entlarven. Mit ungewöhnlichen und riskanten Methoden mischt sie sich heimlich weiter in die Ermittlungen ein und bringt damit sich und ihr Kind in Gefahr. Während sie dem Mörder immer näherkommt, bleibt eine andere Frage bis zuletzt unklar: Wer ist denn nun der echte Vater ihres Babys?

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