Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hitlers Komplizen

Hitlers Komplizen: Hermann Göring

WELTFolge vom 12.03.2026
Hitlers Komplizen: Hermann Göring

Hitlers Komplizen: Hermann GöringJetzt kostenlos streamen

Hitlers Komplizen

Folge vom 12.03.2026: Hitlers Komplizen: Hermann Göring

47 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Bei den Nürnberger Prozessen war Hermann Göring der ranghöchste überlebende Naziverbrecher. Im Dritten Reich agierte der ehemalige Jagdflieger nicht nur als Luftwaffenchef und Gestapo-Gründer. Er beauftragte die Errichtung der ersten Konzentrationslager ebenso wie die spätere GEndlösung der JudenfrageG und galt als designierter Nachfolger Hitlers. Eine Krankenakte beschrieb ihn schon im Jahr 1925 treffend als antisemitisch, brutal, hysterisch, charakterschwach und bösartig.

Alle verfügbaren Folgen