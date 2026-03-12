Hitlers Komplizen: Hermann GöringJetzt kostenlos streamen
Hitlers Komplizen
Folge vom 12.03.2026: Hitlers Komplizen: Hermann Göring
47 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Bei den Nürnberger Prozessen war Hermann Göring der ranghöchste überlebende Naziverbrecher. Im Dritten Reich agierte der ehemalige Jagdflieger nicht nur als Luftwaffenchef und Gestapo-Gründer. Er beauftragte die Errichtung der ersten Konzentrationslager ebenso wie die spätere GEndlösung der JudenfrageG und galt als designierter Nachfolger Hitlers. Eine Krankenakte beschrieb ihn schon im Jahr 1925 treffend als antisemitisch, brutal, hysterisch, charakterschwach und bösartig.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Militär
Altersfreigabe:
12