Hochsee Cowboys
Folge 6: Mission: Fisch!
45 Min.Ab 12
Die Fangflotten bewegen sich auf den Höhepunkt der Blauflossen-Thunfisch-Saison zu und versuchen, Kapitän TJ Ott und seine Mannschaft vom Thron zu stoßen. Jeder gefangene Fisch könnte die Rangliste ändern, doch der Kampf ist hart.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
