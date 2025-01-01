Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 1: Episode 1
123 Min.Ab 12
Normales Nervenflattern am Tag des großen Ja-Worts? Mitnichten! Selina (26) aus Aachen und Michael (30) aus Oldenburg treffen zum ersten Mal in ihrem Leben aufeinander - und müssen ad hoc entscheiden: Gebe ich diesem vollkommen unbekannten Menschen das Eheversprechen? Einem Menschen, den ich bis gerade nicht kannte? Vertraue ich auf die erfahrenen Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst?
Hochzeit auf den ersten Blick
