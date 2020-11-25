Das sind die HerbstpaareJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial
Folge 1: Das sind die Herbstpaare
45 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 6
Bei Ariane und Martin steht eine "Hochzeit auf den ersten Blick" an – zwar nicht live, wie ursprünglich geplant – doch trotzdem sind beide voller Vorfreude. Und auch für Dennis und Janina könnte er bald in Erfüllung gehen: Der Traum von der großen Liebe.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1