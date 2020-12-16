Die Paare gehen bei einem Spieleabend auf TuchfühlungJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial
Folge 4: Die Paare gehen bei einem Spieleabend auf Tuchfühlung
46 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 6
Die beiden Paare kommen sich in den Flitterwochen immer näher. Ein Spieleabend wird organisiert. Ariane, Martin, Dennis und Janina erfahren neue Dinge übereinander und tauschen sich über ihre Erfahrungen als junge Eheleute aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1