Die Geschichte der Ocean Born MaryJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 23.07.2021: Die Geschichte der Ocean Born Mary
41 Min.Folge vom 23.07.2021Ab 12
In dieser Episode rollt das Team rund um Hans Holzers Tochter Alexandra wieder historische Ermittlungen der US-amerikanischen Geisterjäger-Legende auf: den Fall des „Ocean-Born Mary House“ in Henniker, New Hampshire, das vom Piraten Don Pedro sowie einer Frau namens Mary, die beide im 18. Jahrhundert gelebt hatten, heimgesucht wird. Die paranormalen Expert:innen durchqueren dafür verschiedene Staaten und wagen sich mutig in düstere Gegenden von Neuengland, im Nordosten der USA – um endlich hinter die Wahrheit rundum den geheimnisvollen Spuk zu kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.