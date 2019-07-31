Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 31.07.2019: Gefangen im Keller
44 Min.Folge vom 31.07.2019Ab 16
Erin ist alleinerziehende Mutter und ein sehr lebensfroher Mensch. Doch plötzlich ändert sich ihr Verhalten. Erin distanziert sich von allen, wirkt fahrig und nervös. Nur ihrem guten Freund Chuck vertraut sie sich an: Sie erhält anonyme Drohungen und hat plötzlich den Eindruck, dass jemand in ihr Haus eingedrungen ist. Doch trotz ausgetauschter Schlösser und Bewegungsmelder ist die junge Mutter angsterfüllt und froh, dass Chuck sich bereit erklärt, nach einem gemeinsamen Abendessen auf der Couch zu übernachten. Noch ahnt keiner, was in den nächsten Stunden passieren wird, aber in dieser Nacht werden Erins und Chucks schlimmste Alpträume Wirklichkeit.
