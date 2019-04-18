Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 18.04.2019: Von Bienen und Bären
44 Min.Folge vom 18.04.2019
Smoky Mountains, North Carolina: Mitten in der entlegenen Bergidylle hat sich Bienenzüchter Brook Sheffield den Traum vom Aussteiger-Dasein erfüllt. Gemeinsam mit Cousin Drew und seiner Frau Lydia leben die Selbstversorger auf einem zwei Hektar großen Siedlerhof. Aber es gibt Ärger im Paradies! Denn es fehlt nicht nur an einer funktionierenden Stromversorgung. Auch passable Sanitäranlagen sucht man auf dem Anwesen bislang vergebens. Hinzu kommt, dass Brooks hausgemachte Honigproduktion hungrige Schwarzbären anlockt. Zum Glück haben die Raneys genug Erfahrung, um die gravierenden Mängel zu beheben - Windturbine, Badehaus und Stall für die Nutztiere inklusive!
