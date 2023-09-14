Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 14.09.2023: Rentier-Träume
88 Min.Folge vom 14.09.2023
Delta Junction, Alaska: 150 Kilometer südöstlich von Fairbanks, im Tanana River Valley, steht Familie Elkins ein harter Winter bevor. Die Siedler:innen leben mit vier Kleinkindern auf einem 120 Hektar großen Grundstück. Doch das Potenzial des Gehöfts wird bislang kaum genutzt. Außerdem fehlen am Haupthaus die nötige Dämmung sowie eine zusätzliche Heizquelle. Weitere Projekte der Rettungsaktion: 200 Hühner brauchen eine frostresistente Behausung, ein Wintergarten soll Licht und Wärme in den Wohnbereich bringen, und für die geplante Rentierzucht soll der Grundstein gelegt werden.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.