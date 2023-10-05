Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 05.10.2023: Das schwimmende Gewächshaus
88 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6
Die Raneys eilen einer Siedlerfamilie in Kentucky, am westlichen Rand der Appalachen, zur Hilfe. Die Region wurde innerhalb weniger Jahre von mehreren Extremhochwassern heimgesucht. Auch den historischen Hof von Familie Tenhagen hat es schwer erwischt. Jetzt muss das Team einen Weg finden, die Infrastruktur des Gehöfts für künftige Überflutungen zu wappnen. Die höher gelegene Scheune wird zu einem sicheren Zufluchtsort vor dem Hochwasser umgebaut. Misty konstruiert ein schwimmendes Ponton-Gewächshaus, und Matt verwandelt einen ausrangierten Anhänger in eine mobile Schlachtstation auf Rädern.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.