Montana, Big Sky Country: Baumeister Marty kehrt zum Hof der Whelchels zurück, dessen Zukunft am Abgrund steht. Bereits vor drei Jahren haben die Raneys dem Siedlerpaar Barry und Michelle geholfen, das 16 Hektar große Grundstück vor Waldbränden und Raubtieren zu schützen. Aber jetzt steht der Traum der älteren Semester erneut auf dem Spiel! Die aktuellen Projekte sind: einen neuen Heuschober bauen sowie für fließendes Wasser und Feuerholz für den Winter sorgen. Um den Hof zu retten, rückt auch diesmal wieder tatkräftige Unterstützung an. Nachbarn, Freunde und Verwandte packen mit an, damit Barry und Michelle weit draußen in der Wildnis weiterleben können.
