Vom Schrotthaus zum TraumhausJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 4: Vom Schrotthaus zum Traumhaus
39 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6
Ashleys und Michaels Leidenschaft ist es, alte Holzhäuser zu renovieren - selbst solche, die seit Jahrzehnten verfallen und von der Witterung stark beschädigt wurden. Die beiden schauen auf sechs katastrophale Häuser zurück, die nicht nur abrissreif waren, sondern durch ihre schlichte Bauweise und fehlende Ausstattung seit Jahren keinen Käufer fanden. Jeder Umbau war eine große Herausforderung für die Cordrays.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH