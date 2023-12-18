Neil deGrasse Tyson Explains the Universe While Eating Spicy WingsJetzt kostenlos streamen
Hot Ones
Folge 17: Neil deGrasse Tyson Explains the Universe While Eating Spicy Wings
26 Min.Ab 12
Can Neil keep his facts straight while battling the heat of Zombie Apocalypse and Mad Dog 357? Tackling everything from Obama selfies to Kanye West lyrics along the way.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hot Ones
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Interview, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Complex Networks / Buzzfeed Media Enterprises, Inc. 2022