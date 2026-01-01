Hot Wheels Battle Force 5
Folge 3: Agura außer Kontrolle
22 Min.Ab 6
Agura hat von den Verschrobenheiten des Teams, insbesondere von Spinners Angst vor Keimen, genug; als Zemerik plötzlich angreift, ist ihr Leben in Spinners Hand.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hot Wheels Battle Force 5
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana Limited 2009 & © Season 3-4: Nelvana Limited 2010