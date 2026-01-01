Hot Wheels Battle Force 5
Folge 10: Es hat sich ausgesaugt!
22 Min.Ab 6
Battle Force Five begibt sich zur Cycloid-Zone, um das Multiversum vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Sie werden von einem Schwarm wurmförmiger Energiesauger beschäftigt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Hot Wheels Battle Force 5
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana Limited 2009 & © Season 3-4: Nelvana Limited 2010