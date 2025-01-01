Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 8: Calumet Inn
40 Min.Ab 12
Gordon Ramsay wird in das Calumet Inn in Pipestone, Minnesota gerufen. Dort haben die Inhaberinnen Rina und Vanda Smrkovski noch nicht begriffen, was es bedeutet, ein Hotel zu leiten: Die verwöhnten jungen Frauen bekamen den Betrieb von ihrem Vater geschenkt und meinen, alles besser zu wissen als das erfahrene Personal.
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International