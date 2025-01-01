Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Calumet Inn

All3MediaStaffel 2Folge 8
Calumet Inn

Calumet Inn

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 8: Calumet Inn

40 Min.Ab 12

Gordon Ramsay wird in das Calumet Inn in Pipestone, Minnesota gerufen. Dort haben die Inhaberinnen Rina und Vanda Smrkovski noch nicht begriffen, was es bedeutet, ein Hotel zu leiten: Die verwöhnten jungen Frauen bekamen den Betrieb von ihrem Vater geschenkt und meinen, alles besser zu wissen als das erfahrene Personal.

Hotel Hell mit Gordon Ramsay
All3Media
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

