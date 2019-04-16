Folge vom 16.04.2019
Tanzende GarnelenJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 16.04.2019: Tanzende Garnelen
21 Min.Folge vom 16.04.2019Ab 6
Megan braucht dringend einen Tapetenwechsel. Die Lehrerin will ihre Heimat Kirkland in Washington hinter sich lassen und ins thailändische Chiang Mai ziehen. 24 Stunden Flug trennen sie von der beliebten Stadt im Norden des Landes. Da Megan Geld gespart hat und in Chiang Mais internationaler Schule unterrichten wird, sollten die Finanzen eigentlich geklärt sein. Doch die junge Frau möchte am liebsten im angesagten Viertel Nimman mit seinen hippen Läden, Restaurants und Clubs wohnen und kann kaum glauben, wie teuer dort die Mieten sind. Wird sie eine Zweizimmerwohnung in Schulnähe, mit großer Küche und weichem Bett für 500 Dollar im Monat finden?
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.