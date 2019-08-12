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House Hunters

Guten Morgen, Vietnam!

HGTVFolge vom 12.08.2019
Guten Morgen, Vietnam!

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House Hunters

Folge vom 12.08.2019: Guten Morgen, Vietnam!

20 Min.Folge vom 12.08.2019

Die Freigeister Casie und Casey leben und arbeiten von überall auf der Welt. Nach ihrem letzten Stop in Spanien, ziehen sie nach Vietnam. Die Küstenstadt Da Nang reizt sie aufgrund Kultur, Kulisse und günstigen Lebenshaltungskosten. Die Lehrerin und die Schriftstellerin haben zwar den gleichen Namen, doch in punkto Wohnen sind sie verschieden: Casey möchte am Strand leben, Casie in der Innenstadt.

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